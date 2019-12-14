شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ : كهربا لاعب مميز .. ويجب أن يكون على قدر المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى عقب انضمام محمود "كهربا" لصفوف القلعة الحمراء بعد فسخ عقده مع نادى أفيس البرتغالى.

وأوضح سيد عبد الحفيظ فى تصريحات تليفزيونية لقناة "الأهلى" قائلا: "كهربا لاعب مميز للغاية وإمكانياته وقدراته كبيرة، ولا أريد أن أتحدث عن الماضى ويجب أن يعلم كهربا أنه وضع في مسؤلية كبيرة ويجب أن يكون على قدر هذه المسؤلية وأمامه عمل كثير".

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كان أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل .

جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام ، ويأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.