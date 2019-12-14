تحدثت ايتالي لوكاس، لاعبة الفريق الأول لكرة بنادي انتركلوب الأنجولي، عن فوز فريقها على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية.
وقالت ايتالي لوكاس في المؤتمر الصحفي
وعن مراقبتها اللاصيقة لثريا محمد لاعبة الأهلي، قالت: كنا نعرف أن ثريا تهدف لتسجيل 3 نقاط دائمًا من تسديداتها، فكنا نركز على منعها من تسجيل الأهداف.
وأتمت حديثها معلقة على رأي محمد جاد، مدرب عام فريق الأهلي في الأخطاء التحكيمية، قائلة: هذا رأيهم ولكني أرى ان هذا عذر الخاسر.
كانت هذه تفاصيل خبر إيتالي لوكاس عن أخطاء التحكيم: هذا عذر الخاسر وتجهيزاتنا لفيروفيارو ستكون نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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