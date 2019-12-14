إيتالي لوكاس عن أخطاء التحكيم: هذا عذر الخاسر وتجهيزاتنا لفيروفيارو ستكون نفسية

تحدثت ايتالي لوكاس، لاعبة الفريق الأول لكرة بنادي انتركلوب الأنجولي، عن فوز فريقها على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا للأندية.

وقالت ايتالي لوكاس في المؤتمر الصحفي

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الذي عقب اللقاء: "التجهيزات لمباراة فيروفيارو ستكون نفسية أكثر من كونها جسدية وستكون هناك مباراة قوية جدًا يجب أن نستعد لها جيدًا.

وعن مراقبتها اللاصيقة لثريا محمد لاعبة الأهلي، قالت: كنا نعرف أن ثريا تهدف لتسجيل 3 نقاط دائمًا من تسديداتها، فكنا نركز على منعها من تسجيل الأهداف.

وأتمت حديثها معلقة على رأي محمد جاد، مدرب عام فريق الأهلي في الأخطاء التحكيمية، قائلة: هذا رأيهم ولكني أرى ان هذا عذر الخاسر.