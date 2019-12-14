الإسباني جابي يحذر لاعبي السد من التفكير في ليفربول قبل تخطي مونت

حذر اللاعب الإسباني المخضرم جابي لاعب الفريق الأول بنادي السد القطري زملائه اللاعبين من التفكير في مواجهة فريق ليفربول الإنجليزي في الدور قبل نهائي ببطولة كأس العالم للأندية الآن قبل تخطى عقبة فريق مونتيري المكسيكي القوى . ويلتقي السد مع مونتيري غداً السبت، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، في دور الثمانية من البطولة.

وقال جابي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش مران الفريق اليوم الجمعة، إن مواجهة مونتيري المكسيكي ستكون صعبة وقوية للغاية، مشيراً إلى أنه يجب التركيز بصورة كاملة على مواجهة مونتيري غداً وعدم التفكير في لقاء ليفربول بطل أوروبا لحين حسم الموقعة أمام البطل المكسيكي ومن ثم التفكير في قبل النهائي .

وأضاف جابي :”المباراة لن تكون سهلة بين فريقين قويين ، لكننا نمتلك الثقة والقدرات التي تؤهلنا لتحقيق الفوز والتأهل لقبل النهائي “.

وتابع :”علينا إستغلال الفرص التي تتاح أمامنا لأن هذه المواجهة تتطلب الحسم”.

وعن الضغوط التي يعيشها اللاعبون قال :”هذه المواجهات لا تتطلب سوى العمل الكبير وعدم التفكير في الراحة، نحن نلعب بدون ضغوط ولدينا جاهزية ورغبة في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للأندية ونتمنى أن ننجح في تحقيق ذلك “.