شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف الأهلي يعلن رسمياً التعاقد مع محمود كهربا لمدة 4 سنوات ونصف أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. الأهلى يتوصل لاتفاق مع لوزيرن السويسرى لضم ايليكى بتوصية من فايلر توصلت إدارة النادى الأهلى لاتفاق مع نظيرتها فى لوزيرن السويسري بخصوص شراء النيجيرى ايليكى، فى الوقت الذى من المنتظر أن يطير مندوب أهلاوى لسويسرا لإنهاء الصفقة مع إدارة لوزيرن، والحصول على توقيع اللاعب. كهربا بعد الانضمام للأهلي: الفوز الحقيقي هو العودة إلي أهل بيتي النادي الأهلي كتب النجم محمود عبد المنعم "كهربا"، أول تعليق له بعد انضمامه للنادي الاهلي صباح اليوم، لمدة أربعة سنوات ونصف، من بداية يناير المقبل. كهربا يطلب القميص رقم 12 في الأهلي وحالة واحدة تمنحه رقم 10 يحسم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي الجديد رقم القميص الذي سيرتديه مع الفريق بعد التوقيع رسميا للنادي اليوم. علي معلول يعود لتشكيل الأهلي أمام الحدود استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر علي إعادة الدولي التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لتشكيل الأهلي أمام حرس الحدود في المباراة المقرر لها بعد غد الأحد باستاد القاهرة في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز. Advertisements اتحاد الكرة يكشف: حالة وحيدة لقيد كهربا فى صفوف الأهلي فى يناير كشف مسئولو اتحاد الكرة عن الإجراءات المتبعة فى حالة قيام النادي الأهلي بقيد محمود كهربا صفقة القلعة الحمراء الجديدة ، فى شهر يناير وهو موعد فتح باب القيد الشتوي ، وهل سيتم قبول أوراق قيد كهربا بسبب رحيله عن الزمالك. بداعي فسخ تعاقده.

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