لاعبو الاسماعيلي يحتفلون بعيد ميلاد دونجا وحمدي زكي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الإسماعيلى على تنظيم احتفال بعيد ميلاد ثنائى الفريق الأول محمد حمدى زكى ومحمود عبد العاطى “دونجا” عقب المران. وأحضر اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق “تورتة” لتهنئة الثنائى وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع. Advertisements

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