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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الاسماعيلي يحتفلون بعيد ميلاد دونجا وحمدي زكي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأحضر اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى والطبى للفريق “تورتة” لتهنئة الثنائى وسط أجواء مغلفة بالسعادة والبهجة من الجميع.
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