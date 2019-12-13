شكرا لقرائتكم مدرب الزمالك السابق: كهربا أدى معنا بشكل مميز .. والكيان لا يقف على لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير عزمي مجاهد المدرب العام لفريق الزمالك السابق إن الفريق الأبيض لن يقف على لاعب وذلك عقب إنضمام محمود عبد المنعم كهربا لاعب الزمالك السابق للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، عقب فسخ تعاقده مع الزمالك بداية الموسم المقبل وانتقل الي افيس البرتغالي ومنه الي الاهلي.

وأضاف أمير مجاهد في تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " قائلا : "الزمالك فريق كبير ولن يقف على أي لاعب مهما كان لكن كهربا كان يملك حرية الإختيار سواء العودة للفارس الأبيض أو الإستمرار في نادي أفيش البرتغالي و كهربا أدى بشكل مميز أثناء تواجده مع الزمالك ولكن لن نقف عليه وسنرى ما يحدث في الأيام المقبلة سواء تألقه أو من عدمه مع الفريق الأحمر".

وأشار أمير عزمى أنه يتمنى ظهور محمود كهربا مع الأهلي بشكل جيد لأن ذلك سيصب في المصلحة العامة لمنتخبنا الوطني".