شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي يذبح عجلًا أثناء ودية الزمالك أمام فريق الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ذبح عجلًا على هامش المباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة، أمام فريق الشباب، بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وحرص فتحي على ذبح العجل بعد عودته من جديد للمشاركة في مباريات الفريق بعد غياب.
كما تواجد حازم إمام قائد الفريق، في النادي بالرغم من حصوله على راحة من التدريبات، حيث حضر ذبح العجل أثناء المباراة الودية للفريق.
وقام عمال غرف خلع الملابس بالفريق الأول، بتوزيع العجل على الموظفين والعمال داخل النادي، عقب انتهاء صلاة الجمعة.
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