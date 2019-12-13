صلاح محسن يشارك في تدريبات الأهلي الصباحية

شارك صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال المران الذي أقيم أمس وخرجبصحبة طبيب الفريق خالد محمود، وخضع لفحص طبي.
وأكد صلاح محسن جاهزيته للمرحلة المقبلة من خلال المشاركة في المران الذي اشتمل على جانب بدنيوتدريبات الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء يوم الأحد المقبل على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام، ويسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات وارتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.
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