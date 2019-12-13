رياضة | أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من أبو تريكة على انضمام كهربا للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن النادي الأهلي ظهر اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع كهربا لمدة 4 مواسم ونصف لدعم الفريق الأول لكرة القدم بداية من يناير المقبل.
وغرد أبو تريكة عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر ":"لحظة كده ترجملي.. مبروك وبالتوفيق لكهربا منتظرين التألق إن شاء الله".
وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل ..
جاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.
يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة..
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.