كهربا يصل الأهلي لحسم انتقاله للقلعة الحمراء

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جدة - عمرو شويل وصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيش البرتغالي والزمالك السابق إلى مقر النادي الأهلي ، من أجل الاجتماع مع مسئوليه وحسم الأمور الخاصة بمسألة انتقاله إلى الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة ، وفضل كهربا الوصول للنادى وقت صلاة الجمعة للتخفى من وسائل الاعلام .
وأنهى الأهلي إجراءات ضم كهربا بعد الحصول على خطاب فسخ عقد اللاعب مع نادي أفيش البرتغالي.
ويُحدد السويسري رينيه فايلر موعد انتظامه في التدريبات، على أن يشارك في التدريبات بعد قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووقع كهربا على عقود انتقاله للأهلى لمدة 4 سنوات ونصف فى صفقة انتقال حر، فى حضور وكيله ووالده وأمير توفيق مدير التعاقدات الحمراء، ليصبح الجناح الدولى أول صفقات الأهلى الشتوية، ويحصل كهربا على 9 ملايين جنيه سنويًا فى الأهلى على أن يتحمل النادى قيمة الضرائب، كما يدفع الأهلى لكهربا قيمة الشرط الجزائى بعد دفع اللاعب القيمة من جيبه لحين حصوله عليها من الأهلى.
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