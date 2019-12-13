شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتسون: جميع الفرق تريد تجنب ليفربول في دور الـ16 لدوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أندي روبرتسون، إن جميع أندية دوري أبطال أوروبا، تريد تجنب مواجهة ليفربول في دور الـ16 من البطولة.

واحتل ليفربول حامل اللقب صدارة المجموعة الـ5، عقب الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بهدفين دون رد على سالزبورج النمساوي.

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وينتظر ليفربول منافساً من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وبوروسيا دورتموند الألماني، وأتالانتا الإيطالي، وليون الفرنسي، خلال القرعة المقرر لها الإثنين المقبل.

وأضاف روبرتسون، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للريدز: «نحترم كل منافس نواجهه، لكننا نعلم أنه عقب ما قدمناه في آخر نسختين لا يريد أحد مواجهتنا. الأمر في أيدينا لكي نستمر في ذلك».

وتابع: «لا يمكننا الاعتماد على ذلك، وعلينا أن نستمر في إثبات لماذا لا يريد أحد أن يلعب ضدنا. نتطلع للقرعة، ونعلم أن المنافس سيكون صعباً طالما وصل لهذه المرحلة، لكننا نتطلع إلى التحدي ونريد المضي قدماً في البطولة».

«الآن حصلنا على الاحترام الذي نستحقه. في العام الماضي والذي سبقه، كنا ممتازين في مراحل خروج المغلوب. سيطرنا على المباريات، والآن نعلم أن الجميع يريدون إلحاق الهزيمة بنا كوننا الأبطال».