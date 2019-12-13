شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفع شعار الراحة مرفوضة قبل مواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض الجهاز الفني للمقاولون العرب ، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين أى راحة قبل الاستعداد لمواجهة وادى دجلة التى تقام الاثنين المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى العام.
وكان المقاولون العرب قد حقق فوزاً ثميناً على المصرى في مباراة الجولة السابعة بهدف نظيف سجله محمد سمير مدافع المقاولون، ليرفع رصيد الذئاب إلى النقطة 16 فى صدارة الدورى العام، متفوقاً على الأهلى صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.
من جهته أكد عماد النحاس، المدير الفنى للذئاب، أن الصراع الحقيقى للمقاولون العرب هو إنهاء الموسم الجارى فى المربع الذهبى وليس صراع الصدارة، من أجل ضمان المشاركة فى البطولات العربية والأفريقية.
وخاض المقاولون العرب 7 مباريات فى مسابقة الدورى العام، حقق ذئاب الجبل خمس انتصارات وخسروا في مباراة وتعادلوا فى مثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر المقاولون يرفع شعار الراحة مرفوضة قبل مواجهة وادى دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.