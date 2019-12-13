اليوم .. افتتاح البطولة الأفريقية للكانوى والكياك بالعلمين الجديدة

تفتتح اليوم الجمعة البطولة الافريقيه للكانوى و الكاياك و الباراكانوى و التى تستضيفها مدينة العلمين الجديدة ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتستمر حتى ١٥ ديسمبر .

ويقام حفل الافتتاح عصر اليوم ومن المنتظر حضور رئيس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والتعمير والمهندس

هشام حطب رئيس اللجنة الرياضية وعدد من القيادات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية.

و يشارك منتخبنا الوطنى بـ 12 لاعبًا وهم : أحمد البدويهى و أحمد خالد و عمرو أبو زيد و مهند عمرو و سيف الدين سامح ومحمود عوض وعبدالله

يسرى ومحمد خالد كامل و احمد نجيب و على الزينى و على حسن ومؤمن مهران ، و 4 سيدات وهن: سما فاروق و فرح محسن و مروة فاروق و حبيبة محسن .

قال الدكتور حافظ الغندور رئيس الاتحاد العربى للكانوى والكياك أن مصر حصلت على شرف تنظيم البطولة العربية العاشرة للمرة الثالثة فى تاريخ الاتحاد، بإجماع الأصوات فى الاتحاد العربى رغم تقدم ثلاث دول أخرى لاستضافة البطولة.