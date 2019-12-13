عبد الله جمعة يبدأ برنامجه التأهيلي في الزمالك

خضع عبدالله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، على هامشالمباراة الودية التجريبية أمام فريق الشباب اليوم.
وبدأ جمعة البرنامج التأهيلي الموضوع له منقبل الجهاز الطبي للفريق، وذلك بعد غيابه عن مواجهة أمس أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين حيث يعاني من الإصابة بكدمة في العضلة الخلفية.
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