أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل الابيض لمواجهة فريق الشباب مواليد ٩٩ بالنادي، في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. التي تجمع الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء. وجاء التشكيل كالتالي : حراسة المرمى : محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع : محمد عنتر، يوسف محمود (2001)،محمد عبدالسلام، إسلام جابر. خط الوسط : محمد حسن، يحيي مفتاح (99)،مصطفى فتحي، إمام عاشور، كريم بامبو. خط الهجوم : عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك في مواجهة فريق الشباب مواليد ٩٩ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.