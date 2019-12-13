رياضة | السيتي يخطط لخطف صفقة مدوية من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيتي يخطط لخطف صفقة مدوية من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قريب جدًا من خطف موهبة من أكاديمية اللاماسيا الخاصة ببرشلونة في سوق الميركاتو الشتوي في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الإسبانية، أن خوان لاريوس البالغ من العمر 15 عامًا الذي يلعب في فريق الشباب ‘‘يوفينتيل ب‘‘، قريب جدًا من مغادرة برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة عرض على لاريوس التجديد، لكن اللاعب رفض ويبدو أن لديه بالفعل القرار للرحيل عن البارسا للانتقال إلى مانشستر سيتي في شهر يناير المقبل.

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ولفت لاريوس انتباه جميع الأندية الإسبانية بفضل أدائه الرائع خلال السنوات التي قضاها كلاعب في برشلونة، وأظهر جودته في مركز الظهير الأيسر ليتم تصعيده للعب مع الفئة السنية الآكبر لسنه، وأصبح لاعبًا لا غنى عنه في تشكيلة ‘‘يوفينتيل ب‘‘، ولكن كل شيء يشير الآن إلى أنه لا يود ارتداء قميص برشلونة مرة أخرى.

وسيبلغ عمر لاريوس 16 عامًا في 12 يناير المقبل، وهو الوقت الذي يمكنه فيه توقيع عقده الاحترافي الأول والانضمام إلى فريق الشباب لمانشستر سيتي.

خوانيتو كما يقلبه زملائه في الفريق، كان دائمًا واحدًا من أكثر اللاعبين المحبوبين في لاماسيا، والآن سيتخذ قرارًا بتجربة حظه في مانشستر سيتي.

