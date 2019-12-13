شكرا لقرائتكم محمود البدري يدخل دائرة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي دائرة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي خلال الفترة المقبلة، بترشيح من أحد أعضاء لجنة التخطيط، الذي عكف على متابعة اللاعب طوال الفترة الماضية
وأوصى بضرورة التعاقد معه لتدعيم الدفاع الأحمر ، والأقرب أن يكون ضم البدري نهاية الموسم وليس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الاستقرار على ضم مهاجم صريح بجانب صفقة كهربا خلال الميركاتو الشتوى القادم.
ويحق للأهلي استبدال 2 لاعبين فقط في الشتاء، بعد تسجيل 30 لاعب واستبدال 3 لاعبين مطلع الموسم الجاري، في الوقت الذي ترفض الإدارة الحمراء مقترح زيادة عدد اللاعبين المستبدلين، خاصة وأن موقف النادي هذا الموسم جيد المقارنة بباقي منافسيه، وعلى رأسهم الزمالك الذي يملك الحق في استبدال لاعب واحد فقط ،وبيراميدز الممنوع من إبرام أي صفقات شتوية بعد استنفاذه الاستبدال.
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