شكرا لقرائتكم الاهلي يواصل تدريباته في التتش استعدادا لموجهة حرس الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة الأول بالأهلي اليوم الجمعة تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة حرس الحدود، المقرر اقامتها بعد غداً الأحد والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام.
ويرغب الأهلي في استكمال نتائجه المميزة في بطولة الدوري وتحقيق العلامة الكاملة من النقاط خاصة وأن الفريق نجح في الفوز بالـ5 مباريات التي لعبها في بطولة الدوري العام هذا الموسم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.
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