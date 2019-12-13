شكرا لقرائتكم اسامه ابراهيم ينتظم في تدريبات الاسماعيلي قبل مواجهة نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينتظم اليوم الجمعة ، أسامة إبراهيم لاعب الاسماعيلى فى تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة نادى مصر المقرر لها الاحد المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام.
وأكد الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى ، أن أسامة إبراهيم لاعب الفريق سيكون جاهزاً للمشاركة مع الدراويش فى مباراة نادى مصر المقرر لها الأحد المقبل بالجولة الثامنة للدورى بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية .
واستعاد الإسماعيلى مسيرة الانتصارات من جديد بعد 3 مباريات بلا فوز وذلك على حساب مصر المقاصة بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما أمس لحساب الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المحلى.
الإسماعيلى رفع رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الخامس بالتساوى مع الزمالك وسموحة وحرس الحدود، فيما توقف رصيد المقاصة عند النقطة السابعة بالمركز الثالث عشر.
كانت هذه تفاصيل خبر اسامه ابراهيم ينتظم في تدريبات الاسماعيلي قبل مواجهة نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.