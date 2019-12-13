شكرا لقرائتكم رئيس مجموعة بازل للأحداث الرياضية: الدرعية ستستضيف المصنفين الأوائل مستقبلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser أشاد ماسيميليانو يوليانو، رئيس مجموعة بازل للأحداث الرياضية، ببطولة كأس الدرعية للتنس المستمرة حتى يوم السبت المقبل. وفي حديثه لـ"في المرمى" قال ماسيميليانو: بطولة كأس الدرعية للتنس ستشهد تواجد المصنفين الأوائل في المواسم المقبلة، كم أن تواجد الروسي ميدفيديف والأميركي إيسنر والإيطالي فونيني يعكس قوة البطولة. وأضاف ماسيميليانو قائلا: أبهرني موسم الدرعية وأتمنى أن يتكرر في الأعوام القادمة.

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