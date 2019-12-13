شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يستضيف دبا الحصن في «ديربي» الإثارة والقمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تفتتح ثلاث مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى مساء اليوم، ستكون أبرزها «ديربي» إمارة الشارقة بين الحمرية ودبا الحصن في الخامسة إلا ربعاً والتي تعتبر قمة مهمة بالنسبة ل «العنابي»، فيما يستضيف العربي فريق التعاون في الخامسة إلا ثلثاً، ويستقبل الذيد فريق البطائح في التوقيت نفسه.

وتختتم الجولة غداً بإقامة مباراتين حيث يلعب العروبة مع مصفوت، والإمارات ودبا الفجيرة ستحدد مباراة اليوم أمام دبا الحصن مصير الحمرية في صراع الترشح لدوري الخليج العربي بدرجة كبيرة؛ ففوزه ينعش آماله وخسارته أو تعادله تضعف حظوظه، ويملك العنابي ثلاث نقاط من ثلاث جولات، وبدت نتائج الفريق غريبة وخالفت التوقعات، فالحمرية كان مرشحاً لتقديم موسم استثنائي والمنافسة بقوة على الصعود عطفاً على مستواه ونتائجه في العامين الأخيرين إلى جانب التعاقدات والأسماء الجيدة التي انتدبها لكنه حقق نتائج أقل ما توصف به أنها متواضعة، وبات الفريق على بُعد ثماني نقاط من المتصدر والوصيف وعلى بعد سبع نقاط من النواخذة الثالث في الترتيب حالياً، وفي حال خسر مباراة اليوم فالفارق سيتسع إلى 11نقطة، وستكون مهمته أشبه بالمستحيلة فدوري الأولى قصير وتعويض هذا الفارق صعب جداً.

عموماً، إذا كان الحمرية يرغب في العودة للمنافسة، عليه تحقيق الفوز في مباراة اليوم وإلا فسيناريو العام الماضي سيكون مرشحاً ليتكرر هذا العام أيضاً.

ومن جانبه، ففريق دبا الحصن يدخل لقاء اليوم بمعنويات عالية وطموح كبير بعد أن تصدر المنافسة وحقق الفوز في آخر جولة على العربي وهو يملك 11نقطة ويستهدف الوصول إلى النقطة 14 ليبتعد عن منافسيه.

ويعتبر دبا الحصن من أفضل فرق دوري الهواة حالياً وأحد أبرز المرشحين للصعود، ولعب الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب سليمان البلوشي دوراً مهماً في نتائج الفريق ليس من خلال العمل الفني فقط؛ بل تركيزه الكبير على الجانب النفسي والأجواء داخل غرف الملابس.

Advertisements

ويطمح البلوشي إلى قيادة الفريق للصعود وتحقيق ما عجز عن تحقيقه مع الحمرية الموسم الماضي وستكون نتيجة مباراة اليوم عاملاً مساعداً حال كانت إيجابية، بيد أن الخسارة ستفتح الباب للتراجع وربما لخسارة المزيد من النقاط وهو ما يتمنى البلوشي تفاديه بالعودة من ملعب فريقه السابق بالعلامة الكاملة.

ويتوقع أن يقدم الفريقان مباراة جيدة ومثيرة وينتظر أن تكون مفتوحة وهجومية بامتياز من الطرفين.

وفي ملعب الذيد، سيكون البطائح ضيفاً على البنفسجي في مباراة مهمة للطرفين، فالمضيف يرغب في تعديل أوضاعه وللفريق أربع نقاط من ثلاث جولات حيث فاز في مباراة وخسر واحدة وتعادل في أخرى.

ويسعى فريق المدرب محمد العجماني إلى استغلال الضغوط على المنافس باعتبار أنه يفكر في الصعود ومن المرشحين وهو سيحاول تحقيق الفوز بأي طريقة واضعاً في اعتباره إمكانية فوز الحصن والنواخذة فيما يلعب الذيد من دون ضغوط فهو ليس مرشحاً للصعود.

إحراج المنافسين

ويعول صاحب الأرض على ملعبه؛ فهو يحرج منافسيه ويحقق نتائج جيدة عادة على أرضية ميدانه، أما البطائح فالمباراة بالنسبة له، طريق لاتجاه واحد فهو يتطلع إلى الفوز الرابع في البطولة والبقاء مع فرق المقدمة والاستمرار للمباراة العاشرة من دون خسارة، ويدرك الضيف أن الانتصار في جولة اليوم مهم جداً في طريق الصعود وهو يمنح الفريق إلى جانب النقاط الثلاث ثقة جديدة في قدرته على الترشح لدوري الكبار، ولا يريد المدرب طارق السيد الاعتماد على ترشيحات الورق وهو يعلم أكثر من غيره أن في كرة القدم كل شيء وارد، لذلك استبق مباراة اليوم بتحذير لاعبيه من التراخي أمام فريق صعب المراس على ملعبه.

وتقام مباراة في أم القيوين يشكل فيها البحث عن الفوز، القاسم المشترك بين فريقين جيدين ويصنفان بأنهما يلعبان كرة جميلة من دون ضغوط، فالعربي صاحب الأرض والضيافة ظهر بمستوى جيد في كل مبارياته وتعادل مع الإمارات والحمرية لكنه قبل أول خسارة في الجولة الأخيرة أمام البطائح وهو بحاجة إلى العودة للطريق الصحيح وسيعمل على استغلال مباراة اليوم لتحقيق هذا الهدف خاصة وأن المنافس ليس من المرشحين فيما يطمح التعاون للفوز الأول فهو إلى جانب العربي ومسافي والحمرية لم يحقق الفوز حتى الآن. ويخوض المدرب الحضيري ولاعبوه مباراة اليوم بإصرار كبير وثقة بعد الأداء والنتيجة الأخيرة أمام الحمرية وهم يرون أن المنافس ليس أفضل منهم وإمكانية التغلب عليه كبيرة وأكمل الفريق تحضيراته للمواجهة رافعاً شعار الفوز فيها.