النشرة الرياضية.. هدف صلاح يترشح للأفضل.. صدارة المقاولون.. وفوز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 12 ديسمبر.

منافس جديد "منتظر" لصلاح.. ليفربول مهتم بنجم سالزبورج في يناير

قالت عدة تقارير أوروبية إن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي على استعداد للتوقيع مع الياباني تاكومي مينامينو لاعب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.

صوّت للملك المصري.. الاتحاد الأوروبي يرشح هدف صلاح المذهل للفوز بالأفضل في الجولة

أعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن ترشح هدف المصري محمد صلاح لاعب الريدز في مرمى ريد بول سالزبورج النسماوي ضمن قائمة الأفضل في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الأسيوطي يُعلن عبر الخليج 365 عودته للدوري المصري بنادي لافيينا اف سي

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أعلن سيف الأسيوطي، تأسيسهم لنادي لافيينا أف سي، ليُشارك بداية من الموسم المقبل 2020/2021 ضمن منافسات القسم الرابع.

الصدارة للمقاولون بفوز مثير أمام المصري بالدوري

تصدر نادي المقاولون بطولة الدوري مؤقتًا بفوزه بهدف نظيف على نظيره المصري البورسعيدي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

بالفيديو والصور.. الزمالك يثبت جدراته أمام بيراميدز بهدفي مصطفى وعلاء

أثبت الزمالك جدارته أمام بيراميدز، بتحقيق الفوز بهدفين نظيفين، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على ستاد القاهرة.

تأهل أرسنال وروما وبورتو لدور الـ32 بالدوري الأوروبي.. وخروج لاتسيو

اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد انتهاء مرحلة المجموعات في المسابقة القارية يوم الخميس.