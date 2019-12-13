7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 12 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال الزمالك يُسقط بيراميدز 2 / 0 ويصعد للمركز الرابع حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس. الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم كهربا للغد قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل الإعلان عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لغدا الجمعة، لانهاء بعض الأمور الخاصة بقيد اللاعب. اتحاد الكرة يشترط موافقة رسمية من جميع الأندية لمناقشة زيادة الاستبدال ترفض اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة زيادة الإستبدال فى قوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل. الاتحاد السكندرى وطنطا حبايب فى الدورى Advertisements انتهت مباراة الاتحاد السكندرى و طنطا فى الجولة السابعة من بطولة الدورى ، بالتعادل السلبي ، و التى أقيمت باستاد الأسكندرية . المقاولون العرب يتصدر جدول الدوري بعد الفوز علي المصري بهدف نظيف نجح المقاولون العرب في الفوز علي المصري البورسعيدي بهدف نظيف عن طريق محمد سمير في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ، في المباراة التى جمعته الفريقين والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام باستاد الجيش بالسويس. اتحاد الكرة: يحق للأهلى قيد كهربا افريقيا لأنه لم يشارك مع الزمالك كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة، مفاجأة جديدة بشأن قيد محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي في صفوف الأهلي في اننقالات يناير. الأهلى يعلن موعد المباريات الأفريقية.. وإصابة أزارو ومحسن أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق الأهلي أن موعد مباراة بلاتنيوم ستارز في دوري أبطال أفريقيا ، كما هو ولم يتغير، كاشفا أن موعد باقي مباريات دور المجموعات كالتالي : مواجهة بلاتينيوم يوم ١١ يناير، والهلال السوداني يوم ٢٤ يناير والنجم الساحلي يوم ١ فبراير.

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