أيمن يونس : ديسابر هزم نفسه و الزمالك عاد الى جماعية الأداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن يونس نجم نادى الزمالك و منتخب مصر السابق أن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز سبب هزيمة فريقة اليوم أمام الابيض بسبب التشكيل و عدم ادارة المباراة بشكل جيد .
وأوضح أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport" أن سر فوز فريق الزمالك اليوم هو جماعية الاداء بين اللاعبين وأستغلال الفرص وتسجيل هدفين عن طريق مصطفى محمد و محمود علاء .
وأشار أيمن يونس إلى أن سامى الشيشينى له دور كبير بالجهاز الفنى للفريق الابيض ومساعدة الفرنسى كالديرون و القيام بتغيرات خلال سير اللقاء قامت بصنع الفارق .
حقق نادي الزمالك فوز هام على بيراميدز 2 / 0 فى إطار مواجهات الجولة السابعة للدوري الممتاز فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة ، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة 13، ويستبدل المراكز مع منافسه، بعدما أحتل المركز الرابع مكانه فى جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 12 ويسقط إلى المركز الخامس.
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