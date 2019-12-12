انت الان تتابع موقف تاريخي بدوري أبطال أوروبا.. ودورتموند في انتظار مفاجأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشهد قرعة دور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا موقفا يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة. وتشارك أندية من خمس دول فقط في هذا الدور. ونظرا لنظام القرعة يمكن أن تكون هناك مفاجأة في انتظار دورتموند الألماني!

مع الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت وسط أوروبا يوم الإثنين المقبل يجري في مدينة نيون السويسرية سحب قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أهم بطولة قارية على مستوى الأندية في العالم.

وبحسب موقع مجلة "شبورت بيلد" الألمانية فإنها المرة الأولى في تاريخ دوري أبطال أوروبا، التي يشهد فيها دور الـ16 (دورثمن النهائي) من البطولة تواجد فرق من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى فقط وهي: الدوري الإنجليزي، الإسباني، الألماني، الإيطالي والدوري الفرنسي.

من الدوري الإنجليزي أربعة أندية: مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام وتشيلسي

ومن الدوري الإسباني أربعة أيضا: برشلونة وفالنسيا، وريال مدريد وأتليتكو مدريد

ومن الدوري الألماني ثلاثة أندية: بايرن ميونيخ ورازن بال لايبزيغ وبوروسيا دوتموند

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ومن الدوري الإيطالي ثلاثة أيضا: يوفنتوس تورين، أتالانتا برغامو ونابولي

ومن الدوري الفرنسي ناديان فقط هما باريس سان جرمان وأوليمبيك ليون

وستوضع الأندية التي احتلت قمة مجموعتها في البطولة في "وعاء رقم 1"، وهي أندية باريس سان جرمان، بايرن ميونيخ، مانشستسر سيتي، يوفنتوس، ليفربول، برشلونة، لايبزيغ وفالنسيا، ثم يجري سحب كرة داخلها اسم واحد منها ليلاقي فريقا من "وعاء رقم 2" الذي تتواجد بها كرات بأسماء أندية ثواني المجموعات وهي: ريال مدريد، توتنهام، أتالانتا، أتليتيكو مدريد، نابولي، دورتموند، أوليمبيك ليون وتشيلسي.

ومن خلال ذلك يمكن أن يواجه لايبزيغ أو بايرن أندية الريال وأتليتيكو مدريد وآتالانتا ونابولي و تشيلسي. كما يمكن أن يواجه بايرن فريق ليون، الذي كان في مجموعة لايبزيغ، ويمكن أن يواجه لايبزيغ فريق توتنهام الذي كان في مجموعة بايرن.

أما الفريق الألماني الثالث، بوروسيا دورتموند فيمكن أن يوجه فرقا من بينها اثنان يدربهما مدربان سابقان لدوتموند وهما باريس سان جرمان، الذي يدربه توماس توخل، الفائز مع دورتموند بكأس ألمانيا، وفريق ليفربول، الذي يدربه يورغن كلوب،الفائز مع دورتموند بالدوري الألماني مرتين.