شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ «كهربا»: إلى مزبلة التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب ديبورتيفو أفيس البرتغالي السابق، بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي خلال الساعات الماضية.

وقال مرتضي منصور في تصريحات خاصة لـ “المصري اليوم«:»كهربا إلى مزبلة التاريخ، ولن نندم على انتقاله إلى الأهلي، وسوف ألاحقه في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

يذكر أن كهربا كان قد فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد، وانتقل إلى البرتغال ثم فسخ عقده، قبل أن يقوم بالتوقيع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات ونصف، ومن المنتظر الإعلان الرسمي خلال ساعات.