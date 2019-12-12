زيدان يوجه رسالة تحدي حادة لليفربول

وجّه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان رسالة شديدة اللهجة لليفربول بعد فوز فريقه على كلوب بروج 3-1 أمس الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



فبعد أن أنهى الملكي دور المجموعات محتلا المركز الثاني بالمجموعة الأولى خلف باريس سان جيرمان المتصدر، سيواجه في الدور ثمن النهائي أحد الفرق المتصدرة لمجموعتها ومنها ليفربول حامل لقب أبطال أوروبا الذي تصدر المجموعة الخامسة.



وردا على سؤال عن الفريق الذي يحب أن يتجنب مواجهته بثمن النهائي، قال زيدان بثقة إن فريقه قادر على إقصاء حامل اللقب (ليفربول) إذا واجهه في البطولة.



وكان زيدان قد قاد ريال مدريد للفوز على ليفربول 3-1 في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2018.

المصدر: مواقع إلكترونية

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