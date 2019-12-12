شكرا لقرائتكم شيفيلد يرغب في تعزيز صفوفه لمواصلة عروضه المميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كريس وايلدر المدير الفني لفريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إنه يرغب في تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، من أجل البناء على البداية القوية التي حققها الفريق في الموسم الحالي.

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في أول موسم له بالمسابقة بعد غياب 12 عاما، حيث حسم صعوده للدوري الممتاز في الصيف الماضي.

وقال وايلدر في تصريحات للصحفيين يوم الخميس:قلت لملاك النادي إنه ربما لو كنا في مركز مختلف، كان يفترض بكم أن تبقوا أياديكم في جيوبكم.

وأضاف :لكنني أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب لتعزيز الصفوف، وسنجري محادثات بشأن ما يمكن أن يقودنا إليه تعزيز الصفوف.