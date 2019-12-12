شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يكشف عن أول الراحلين في يناير والان مع التفاصيل

الخميس 12 ديسمبر 2019 كشفت شبكة "سكاي سبورت " البريطانية ان اللاعب "كارلوس ألينيا" أول الراحلين عن صفوف برشلونة في الميركاتو الشتوي القادم .

وأضافت الصحيفة ان فريق ريال بيتيس الأسباني يرغم في ضم اللاعب ألينيا علي سبيل الإعارة من برشلونة مع وجود بند أحقية الشراء . جدير بالذكر أن موسم الأنتقالات سوف يفتح أبوابه في يناير القادم أي في غصون شهر من الآن ، وتسعي الفرق لتعزيز صفوفها للمنافسة علي البطولات .

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