نوير يحلم ببلوغ بايرن نهائي دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 ديسمبر 2019 أكد حارس مرمى ​بايرن ميونيخ​، ​مانويل نوير​، ان بلوغ المباراة النهائية في ​دوري الابطال​ هو حلم الفريق، مشيرا الى انه "علينا أن نرى من سنواجه في الدور المقبل".

وقال بعد الفوز 3-1 على توتنهام: "لقد استعرضنا قوتنا في مرحلة المجموعات وكان اداؤنا مميزا على المستوى الأوروبي". وأشاد نوير بالمدرب المؤقت، ​هانز فليك​، مشيرا الى أن الفريق يقدم نتائج جيدة منذ تولي فليك تدريبه مطلع تشرين الثاني الماضي، وقال: "فلسفة فليك تناسب أسلوب فريقنا في اللعب، لذا هناك مشاعر إيجابية تجاهه".

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