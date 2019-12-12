رياضة | كاسيميرو: دوري الأبطال أصعب بطولة في العالم وأنا محظوظ بالدفاع عن شعار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو: دوري الأبطال أصعب بطولة في العالم وأنا محظوظ بالدفاع عن شعار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد عن سعادته عقب فوز فريقه مساء أمس الأربعاء على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وقال كاسيميرو في تصريحات لوسائل إعلامية :"دوري الأبطال مميز لأنه أصعب منافسة في العالم ، كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً عندما استقبلنا الهدف ، لكن أظهرنا أننا في مستوى جيد. ما زلنا أقوياء ذهنياً وهذا هو مفتاح الاستمرار بشكل جيد".

وأضاف :"اللعب بقميص يعد أمراً خاصًا بغض النظر عن نوع المباراة ، وأنا محظوظ للدفاع عن هذا الشعار . أشعر بميزة خاصة لوجودي هنا وأحاول إثبات ذلك في كل مباراة".

وعن وصوله للمباراة رقم 50 في دوري الأبطال مع ريال مدريد قال :"هذا شيء مميز خصوصاً مع هذا القميص ومستوى التطلب المرتفع . آمل أن أستمر في اللعب أكثر من ذلك بكثير وأن اكون قادرًا على إعطاء كل شيء".

وتأهل ريال مدريد لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة بارس سان جيرمان.