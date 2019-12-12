الامارات | رجل "السيجار الفاخر" أبرز مرشحي رئاسة اتحاد كرة القدم السوري

شكرا لقرائتكم خبر عن رجل "السيجار الفاخر" أبرز مرشحي رئاسة اتحاد كرة القدم السوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل الإعلام السورية، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات اتحاد كرة القدم في سورية، المزمع إقامتها 28 الشهر الجاري، في قائمة ضمت منافسة ثلاثية على مقعد رئاسة الاتحاد، برز منها عودة اسم فاروق سريه الذي لطالما اشتهر في الشارع الرياضي السوري في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي بتدخين "السيجار الكوبي الفاخر"، وسبق له تولي رئاسة اتحاد كرة القدم في سورية لمرات عدة كان أخرها بين عامي 2009 و2012، وكان دائماً موضع جدل في ظل عدم تحقيق "نسور قاسيون" تحت قيادته لأية إنجازات تذكر.

كما ضمت قائمة المرشحين لمقعد الرئاسة كل من اللاعب السابق لناديي الفتوة والشرطة والمنتخب السوري حاتم الغايب، والدولي الأسبق لـ "نسور قاسيون" أنس السباعي.

وأكد موقع "مراسلون" السوري، أن المنافسة حسمت على مقعد نائب الرئيس، وذلك بعد أن ضمن زكريا قناة الفوز بهذا المنصب بالتزكية في ظل عدم ترشح أي شخص أخر.

وأشار الموقع إلى قائمة المرشحين الـ 18 لعضوية الاتحاد، وهم "طلال بركات، عساف خليفة، أيهم الباشا، عبد الرحمن الخطيب، محمد نزار رباط، رفعت الشمالي، عبد الله بصلحلو، زياد شعبو، صفوان عثمان، مروان خوري، ياسر أبو حلا، محمد نبيل السباعي، زياد حمود، محمد عبيد خليل، غزوان مرعي، ثائر الحويج، عبد القادر كردغلي وسعد قرقناوي.