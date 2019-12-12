الامارات | تعرف إلى الفرق الصاعدة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الفرق الصاعدة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت الفرق الصاعدة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في شهر فبراير المقبل، وستقام قرعة المرحلة الجديدة يوم الأثنين المقبل عقب نهاية دور المجموعات والذي لم يشهد مفاجآت ملحوظة، ولكن نتج عنه مواجهة مرتقبة في المرحلة القادمة لفريق ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني وهو ما قد يجعله في مواجهة صعبة في الدور القادم، وربما تكون أمام حامل اللقب فريق ليفربول أو مانشستر سيتي، أو باريس سان جيرمان.

ومع نهاية دور المجموعات صعد إلى دور الـ 16 من البطولة كلاً من:-

Advertisements

متصدر

برشلونة - ليفربول - باريس - لايبزيغ - فالنسيا - يوفنتوس - السيتي- البايرن

وصيف

الريال - نابولي - تشيلسي - توتنهام - ليون - دورتموند - الأتلتيكو - أتلانتا