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الامارات | تعرف إلى الفرق الصاعدة لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتملت الفرق الصاعدة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا والذي سيقام في شهر فبراير المقبل، وستقام قرعة المرحلة الجديدة يوم الأثنين المقبل عقب نهاية دور المجموعات والذي لم يشهد مفاجآت ملحوظة، ولكن نتج عنه مواجهة مرتقبة في المرحلة القادمة لفريق الذي حل في المركز الثاني وهو ما قد يجعله في مواجهة صعبة في الدور القادم، وربما تكون أمام حامل اللقب فريق أو مانشستر سيتي، أو باريس سان جيرمان.

ومع نهاية دور المجموعات صعد إلى دور الـ 16 من البطولة كلاً من:-

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متصدر
- ليفربول - باريس - لايبزيغ - فالنسيا - يوفنتوس - السيتي- البايرن

وصيف
الريال - نابولي - - توتنهام - ليون - دورتموند - الأتلتيكو - أتلانتا

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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