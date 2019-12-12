شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. الابيض يدخل معركة اثبات الذات ومصالحة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل فريق الزمالك في مواجهة صعبة أمام بيراميدز، بالمباراة التي ستجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل تلك المواجهة رغبة بيراميدز في الثأر وحاجة الفارس الأبيض لإثبات ذاته.

ويسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الأزمات الأخيرة التي شهدها الفريق، والرغبة في العودة للانتصارات خاصة بعد رحيل الصربي ميتشو وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية، لاسيما أن الخواجة الفرنسي يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية بمسابقة الدوري، بعد قيادة الفارس الأبيض في أول مباراة رسمية أمام بريميرو دي اوجوستو والفوز بنتيجة 2/0 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف، وعقد كارتيرون عدة جلسات مع لاعبيه طالبهم خلالها بالعمل على تحقيق الفوز واستعادة ثقة الجماهير، كما تحدث فى بعض النقاط الفنية وحذرهم من خطورة الثلاثي البوركينى إيريك تراورى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق، مؤكدًا أن الثلاثي يمثلون القوة الضاربة لبيراميدز ويجب الحذر من سرعاتهم ومهاراتهم.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز بتشكيل مكون من، محمد عواد فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى الدفاع، أمامهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو، وفى الهجوم مصطفى محمد.

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واستبعد كارتيرون كلا من شيكابالا وعبد الله جمعة من قائمة المباراة للإصابة، حيث يعانى شيكابالا من نزلة برد، بينما يعانى عبد الله جمعة من إجهاد فى العضلة الخلفية، فيما عاد لقائمة الفريق كل من إسلام جابر وعمر السعيد عقب غيابهما عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام أول أغسطس الأنجولى.

على الجانب الأخر يدخل بيراميدز المواجهة وهدفه الثأر من الزمالك بعد الانتصار العريض الذي حققه الأبيض في نهائي كأس مصر بنتيجة 3/0 وتوج الزمالك باللقب، حيث عقد الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز جلسة مع اللاعبين وطالبهم بتوخي الحذر من انتفاضة الأبيض، وعدم الغرور والتعالي بعد الفوز على النجوم بنتيجة 6/1 في كـأس مصر ثم الفوز على نواذيبو الموريتاني بنتيجة 6/0 فى الكونفدرالية الأفريقة.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف.

ومن المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى أحمد الشناوي، خط الدفاع رجب بكار - أحمد أيمن منصور - علي جبر – ولفريد كانون، خط الوسط، إسلام عيسي - محمد فاروق – عبد الله السعيد أو نبيل دونجا - عمر جابر - إيريك تراوري، خط الهجوم، جون أنطوى.