«الفرسان» يضغـط على «الملك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:مسعد عبد الوهاب

واصل شباب الأهلي الزحف نحو صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه الوحدة برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على أرض استاد راشد في دبي في ختام الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

ورفع «الفرسان» رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني مقلصاً الفارق عن المتصدر الشرقاوي إلى نقطة واحدة،بينما تجمد رصيد «العنابي»عند 10 نقاط.

سجل عيد خميس عيد (37)، وأحمد عبدالله جميل (53)، وليوناردو دا سيلفا (81)،وأحمد خليل (89) أهداف الفرسان.

فرض شباب الأهلي سيطرته المطلقة على المجريات منذ البداية للنهاية وكان الطرف الأفضل في الاستحواذ والهجوم، فيما عمد الوحدة لأسلوب الدفاع والاعتماد على المرتدات ما كلفه الخسارة.

وشهد الشوط الأول إهدار شباب الأهلي ركلة جزاء سددها البرازيلي ليوناردو برعونة، بعدما احتسبها الحكم إثر رجوعه لتقنية «الفار»، بعد عرقلة المدافع الحسين صالح لأحمد خليل في منطقة ال 6 يارد (11 )، وعوقب صالح بالطرد ليكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم السيطرة الواضحة لشباب الأهلي كاد لاعب الوحدة خليل إبراهيم أن يصيب شباك «الفرسان» من هجمة مرتدة استلم الكرة وسدد لينقذ ماجد ناصر مرماه من هدف كاد يقلب الأوضاع.

وشهدت الدقيقة 37 تقدم شباب الأهلي من تسديدة للصاعد الواعد عيد خميس عيد، من كرة وصلته على حدود منطقة الوحدة سددها قوية لتسكن المقص معلنة تقدم أصحاب الأرض.

استمرت الأفضلية لشباب الأهلي في الشوط الثاني، وتمكن الصاعد أحمد عبدالله جميل من إضافة الهدف الثاني من مجهود فردي بعد كرة تلقاها وتخلص من المدافعين ثم خدع الحارس وسدد داخل الشباك الوحداوية (53).

وأضاف ليوناردو الهدف الثالث لشباب الأهلي من صناعة عبدالله النقبي (81 )، ويسجل خليل ويلغي الحكم هدفه بداعي التسلل، لكن خليل سرعان ما عاد ليضع بصمته مستثمراً تمريرة ليوناردو بين قلبي الدفاع يسدد القناص داخل الشباك على يسار الحارس ( 89 ) لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي 4 - صفر.