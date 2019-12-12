«القوات البرية» تفوز بالبطولة العسكرية للجوجيتسو

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللواء الركن عبدالرحمن سبت المري قائد الإمداد المشترك، الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية خلال اليوم الختامي لبطولة القوات المسلحة الثالثة للجوجيتسو التي أقيمت في قيادة مركز التربية الرياضية العسكري، حيث حصلت قيادة القوات البرية على كأس المركز الأول، فيما ذهب كأس المركز الثاني لقيادة حرس الرئاسة، وكأس المركز الثالث لقيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

وشارك 1115 لاعباً من الضباط والرتب الأخرى في بطولة القوات المسلحة.

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