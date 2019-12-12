انطلاق مهرجان الشارقة للجواد العربي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أحمد مصطفى

ينطلق اليوم مهرجان الشارقة للجواد العربي «الإنتاج المحلي» بنسخته السادسة عشرة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويشارك في المهرجان 278 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية وجمعية الإمارات للخيول العربية وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط دبي للخيول العربية، ومربط البداير للخيول العربية، ومستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية وبطولة دبي الدولية للجواد العربي.

ويترأس اللجنة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالله محمد آل ثاني نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، ومحمد عبدالله وعبدالعزيز حمد عمران تريم، وعبدالله حميد المهيري، وسلطان اليحيائي مديراً للمهرجان وأشرف الليثي مساعداً لمدير المهرجان.

وتنطلق منافسات اليوم الأول من المهرجان اليوم في الميدان الخارجي بالنادي بالشوط الأول شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من ثلاث فئات (أ،ب،ج) وهو برعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط دبي للخيول العربية ومربط البداير للخيول العربية يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين المكون من ثلاث فئات (أ،ب،ج) برعاية قناة الشارقة الرياضية، مستشفى الشارقة للخيول ومجلس الشارقة الرياضي.

أما الشوط الثالث فهو شوط مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات مقسم إلى فئتين (أ،ب) برعاية مربط البداير للخيول العربية ومربط دبي للخيول العربية وبالشوط الثالث يختتم اليوم الأول للمهرجان.

أما اليوم الثاني غداً فيبدأ بالشوط الرابع للمهور بعمر سنة واحدة مقسم لفئتين (أ وب) برعاية مجلس الشارقة الرياضي ومربط دبي للخيول العربية يليه الشوط الخامس المخصص للمهور بعمر سنتين مقسم لفئتين (أ وب) برعاية مربط البداير للخيول العربية وقناة الشارقة الرياضية يليه الشوط السادس للمهور بعمر ثلاث سنوات برعاية مستشفى الشارقة للخيول ومجلس الشارقة الرياضي.

وينطلق اليوم الأخير بعد غد السبت بالشوط العاشر للفحول من 4 و5 سنوات يليه الشوط الحادي عشر للفحول بعمر 6 و7 سنوات ،والشوط الثاني عشر للفحول بعمر 7 سنوات فأكبر.