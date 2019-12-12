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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دور المجموعات 2019 الأكثر تهديفا فى تاريخ دوري أبطال أوروبا الخميس 12 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أسدل الستار على دور المجموعات لـدوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 والذي شهد تأهل 16 فريقًا أبرزهم برشلونة وريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وفالنسيا ويوفنتوس.

Advertisements ووصل عدد أهداف دور المجموعات في دوري الابطال هذا الموسم الى 307 وهو الرقم الاعلى في هذا الدور في تاريخ المسابقة. وتقام قرعة دور الــ 16 فى دورى أبطال أوروبا يوم الإثنين 16 ديسمبر الجاري.

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