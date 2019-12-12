شكرا لقرائتكم خبر عن الفرج.. خارج «العالمية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أثبتت الفحوصات الطبية تعرض قائد الفريق الهلالي سلمان الفرج إلى تمزق في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس «خليجي 24» الماضية، ويحتاج الفرج لبرنامج علاجي لا يقل عن شهر كامل، وبذلك سيغيب اللاعب رسميا عن المشاركة مع فريقه في مباريات بطولة كأس العالم للأندية التي انطلقت أمس في الدوحة، وسيتم استبدال اللاعب سلمان الفرج «المصاب» في قائمة الفريق التي تضم (23) لاعبا بتسجيل نواف العابد لدى اللجنة الفنية لمونديال الأندية.

وشارك الثنائي محمد البريك وغوميز في تدريبات الفريق الهلالي أمس، التي ركزت على الجوانب اللياقية والتكتيكية، وانضم للتدريبات اللاعبون الدوليون، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثي هتان باهبري، ونواف العابد، ومحمد كنو في مران الأمس فيما اكتفى الثلاثي سالم الدوسري، وياسر الشهراني، وعبدالله عطيف بأداء تمارين لياقية.

وعلى الصعيد ذاته، وصلت بعثة الفريق الهلالي إلى قطر برئاسة فهد بن نافل، وذلك لخوض مباريات كأس العالم للأندية في الدوحة.