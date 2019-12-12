لاعبة وزارة جبل النار "مارفيلوس شيزي" تتحدث عن ثريا محمد وطموح الفريق

كتب - عادل يوسف وساره جاب الله تغلب الأهلي على فريق وزارة جبل النار النيجيري بنتيجة ٧٨-٦٢ وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات ربع النهائي.

وفي حديث للاعبة فريق وزارة جبل النار "مارفيلوس شيزي" خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة تحدثت قائلة "سوف نركز الفترة القادمة على اللعب الجيد ، لقد خسرنا مباراة نصف النهائي ولكننا مستمرون في البطولة للظهور بشكل جيد.

وبسؤالها عن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن وطموحها قالت "لن نلعب على مركز محدد فسوف نلعب من أجل اللعب الجيد وهذه هي

وتحدثت اللاعبة عن أفضل اللاعبات في البطولة حيث قالت تعجبني في الأهلي اللاعبة ثريا محمد ومن فريق إنتر كلوب الأنجولي اللاعبة إيطالي لوكاس.

ومن المنتظر أن ينافس فريق وزارة جبل النار النيجيري على المراكز من الخامس وحتى الثامن وذلك بعد عدم نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر. ، لقد خسرنا مباراة نصف النهائي ولكننا مستمرون في البطولة للظهور بشكل جيد.وبسؤالها عن مباريات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن وطموحها قالت "لن نلعب على مركز محدد فسوف نلعب من أجل اللعب الجيد وهذه هي الرياضة ."وتحدثت اللاعبة عن أفضل اللاعبات في البطولة حيث قالت تعجبني في الأهلي اللاعبة ثريا محمد ومن فريق إنتر كلوب الأنجولي اللاعبة إيطالي لوكاس.ومن المنتظر أن ينافس فريق وزارة جبل النار النيجيري على المراكز من الخامس وحتى الثامن وذلك بعد عدم نجاحه في التأهل إلى نصف نهائي البطولة.وانطلقت بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات في القاهرة في السادس من ديسمبر الجاري وتستمر حتى الرابع عشر من نفس الشهر.

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