رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 توتنهام | دوري أبطال أوربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 توتنهام | دوري أبطال أوربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم فريق بايرن ميونخ الألماني، مواجهة نظيره توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب “آليانز آرينا”، ضمن فعاليات الجولة السادسة والأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وضمن الثنائي التأهل رسمياً للدور ثمن النهائي، حيث يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 10 نقاط.