رياضة | الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي فى قرعة دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا " التشامبيونزليج"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطريق إلى النهائي.. ماذا ينتظر مانشستر سيتي فى قرعة دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا " التشامبيونزليج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتى تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفنى للفريق الفوز اليوم على مضيفه دينامو زغرب الكرواتى برباعية مقابل هدف على ملعب ماكسيمير بكرواتيا ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

جابرييل خيسوس يقود السيتي لفوز كبير على دينامو زغرب

وتقدم دانى المو لفريق دينامو زغرب الكرواتى فى الدقيقة 16 ولكن تعادل حابرييل خيسوس فى الدقيقة 34 ليعاود مرة أخري ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه مانشستر سيتي فى الدقيقة 50 ثم عزز بالهدف الثالث والهاتريك فى الدقيقة 54 وفى الدقيقة 84 سجل فودين الهدف الرابع للسيتي.

فرق من الممكن أن تواجه مانشستر سيتي فى دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

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وحسم مانشستر سيتي الصعود لدور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدره للمجموعة برصيد 14 نقطة ليحقق الصعود كاول للمجموعة.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي أحد الفرق الأتية فى دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدره للمجموعة " ريال مدريد الإسبانى وأتلانتا الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي وبوروسيا دورتموند الألمانى وأولمبيك ليون الفرنسي .

موعد قرعة دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا

ستقام قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري في مدينة نيون السويسرية في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، و‏ ستقام مواعيد مباريات دور الـ 16 من البطولة، مباريات الذهاب أيام 18/19 و 25/26 فبراير والإياب بتاريخ 10/11 و 17/18 مارس 2020.