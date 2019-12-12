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شكرا لقرائتكم صفحة الاهلي تختار الشناوي للقب نسر لمباراة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتبت الصفحة الرسمية :" 4 مباريات شباك نظيفة حارسنا محمد الشناوي نسر مباراة اليوم .. استمر " .
وقام شريف إكرامى حارس الاهلى بتسجيل الاعجاب باختيار زميله بالفريق الأحمر بنسر المباراة .
وواصل فريق الاهلي هيمنته وثورته الكروية المحلية وحقق العلامة الكاملة بعدما حصد النقطة الـ15 في بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام . .
سجل ثلاثية الاهلي رمضان صبحي ووليد أزارو وأحمد الشيخ وبذلك رفع الاهلي رصيده إلى 15 نقطة جمعها من 5 مباريات ليُحقق العلامة الكاملة فيما يتوقف رصيد دجلة عند 3 نقاط ويبقي في المركز الأخير.
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