شكرا لقرائتكم هيئة الرياضة تطرح تذاكر السوبر الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الأربعاء، عن بدء بيع تذاكر لقاء كأس السوبر الإيطالي الذي يجمع يوفنتوس ولاتسيو، وذلك على الموقع الإلكتروني لـ "تذاكر السعودية".

ويلتقي الفريقان في 22 ديسمبر الجاري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال بالنسبة للمدرجات من فئة A إلى H، و500 ريال لفئات المنصة الفضية، فيما تبلغ قيمة تذكرة المنصة الذهبية ألف ريال، مقابل 1500 ريال بالنسبة للبلاتيني 1 و2، و2000 ريال لفئة بلاتيني بلس.

يشار إلى أن يوفنتوس كان قد توج بلقب السوبر الإيطالي في الموسم الماضي على حساب ميلان، في المباراة التي استضافتها جدة.