شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يعلن انضمامه لمعسكر منتخب المصارعة و الاتحاد يكشف موقفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كانت الأيام الماضية قد شهدت عقد جلسة بين كرم جابر ورئيس الاتحاد للاتفاق على خطوات عودته للعبة مرة أخرى ، وطلب اللاعب منحه عدة أيام البت فى الأمر والرجوع إلى آراء الخبراء على أن يحسم موقفه خلال أيام اما بالعودة أو تولى تدريب المنتخب .

وقال جابر انه يخضع فى الفترة الحالية لبرنامج تدريبى تم وضعه عن طريق اشرف حافظ مدربه السابق فى أولمبياد لندن و التى حقق خلالها جابر الميدالية الفضية .

وقال البطل الأولمبي " الخطوات التى اتخذها تتم بمعرفة وزير الرياضة وحصولى على ميدالية أولمبية مش سهل بسبب اختلاف طرق التدريب وتطور اللعبة فى الفترة الحالية عن السنوات السابقة "

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وأضاف اللاعب أن انضمامه المعسكر سيكون حال موافقته على العودة لحلبة المصارعة من جديد.

فى المقابل، أكد عصام النوار رئيس اتحاد المصارعة أن كرم جابر لم يحسم موقفه بالعودة للمنتخب مرة أخرى واذا وافق كرم على الرجوع للعبة سينضم للمعسكر مع باقى اللاعبين لكنه لم يحسم موقفه حتى الآن .

وأوضح النوار أن كرم سيظهر من جديد على ساحة المصارعة ، اما لاعبا فى صفوف الفراعنة أو كمدرب للمنتخب.

يذكر أن اللاعب أعلن تفكيره فى العودة مرة أخرى إلى المنتخب بعد غياب عدة سنوات مع وعد بتحقيق ميدالية فى طوكيو ٢٠٢٠ حال حسن موقفه من العودة.