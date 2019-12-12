شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترتيب هدافى الدورى الممتاز شهد تعديلا اليوم اليوم الاربعاء 11 / 12 / 2019 ، حيث انضم رمضان صبحى مهاجم الأهلى إلى وصافة ترتيب الهدافين بعدما سجل هدفا فى فوز الأحمر على دجلة، ليصل إلى الهدف الرابع متساويا مع حسام حسن، محمد سالم، اوميد أوكرى و محمد شريف وجميعهم يأتى خلف المتصدر عبد الله السعيد صاحب الأهداف الخمسة

وأقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى المصرى حيث واجه الاهلى نظيرة وادى دجلة و أستضاف حرس الحدود فريق إف سى مصر و التقى الاسماعيلى و مصر المقاصة .

"نسر" الاهلي يُحلّق فوق قمة الدوري بثلاثية في دجلة

إستعاد فريق الاهلي قمة الدوري بعدما حقق فوزاً هاماً على دجلة بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الثلاثاء، بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام .

الإسماعيلى يهزم المقاصة بهدفى الشامى وهاشم

نجح فريق الإسماعيلي فى تحقيق فوزا مثيرا على مصر المقاصة بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع بينهما اليوم الأربعاء، على ستاد الإسماعيلية، ضمن إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

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حرس الحدود يتعادل مع نادي مصر سلبياً في الدوري

تعادل حرس الحدود مع نظيره نادى مصر سلبياً، فى المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري العام .

جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى بعد مباريات اليوم كالتالى :