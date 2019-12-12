شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد دجلة.. لقاء سهل تحكيميا لحمزة ورفاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

المباراة – وادى دجلة X الأهلي الجولة الـ7 للدوري الممتاز في نسخته الـ61

الملعب – ستاد السلام

النتيجة- فوز الأهلي 3/ صفر

الحكم - سعيد حمزة

المساعد الاول الدولي - تحسين ابو السادات

المساعد الثاني – خالد حسين

الحكم الرابع- عمرو عبد الفتاح

تقييم اداء الحكم - اللياقة البدنية - ( التحمل - السرعة -الارتداد – التمركز- الرشاقة والمرونة- زاوية الرؤية )

ظهر الحكم بلياقة بدنية طيبة رغم ان وزنه زائد بشكل ملحوظ لكنه حاول التواجد في قلب الحدث للسيطرة على مجريات اللقاء محاولا ايجاد زاوية رؤية مناسبة رغم انه تحرك بشكل مستقيم بين خطى الـ18 اغلب فترات المباراة كما وجد صعوبة في متابعة الهجمات المرتدة السريعة خاصة في النصف ساعة الاخير من عمر اللقاء.

الشخصية والسيطرة

ظهر الحكم عصبي وتعامل مع اللاعبين بصوت عالي ولكنه حاول السيطرة على على المباراة ولكنه ظهر متأثرا بالبعد المباريات الكبيرة بالدوري الممتاز رغم ان اللقاء يعتبر سهل تحكيميا .

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تطبيق القانون ( 36 مخالفة – اتاحة الفرصة – بطاقة صفراء وحيدة )

كانت صافرة الحكم على موعد مع احتساب 36 مخالفة على الفريقين في تقدير فني جيد في الوقت الذي اشار باستمرار اللعب واتاح الفرصة أكثر من مرة في

تقدير مناسب وتدخل لمنع الاحتكاك بين اللاعبين مبكرا كما نجح فى تقدير اشتراك حارس دجلة مع مهاجم الأهلي في الهدف الاول للأحمر.

اشهار الحكم بطاقة صفراء وحيد في اللقاء من نصيب لاعب دجلة عبد الرحمن بودى كما تغاضى عن اشهار البطاقة الصفراء لمدافع الأهلي محمد هاني بعدما

لعب بتهور اكثر من مرة خلال المباراة.

المساعدان

ظهر الثنائي بيقظة وتمركز جيد واشارواعلى6حالات تسلل وأن كان المساعد الاول تسرع في الاشارة على تسلل في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، كما سمح الثنائي باستمرار في أكثر من هجمة مؤثرة وتعاونوا مع الحكم الاخطاء القريبة طبقا للقانون وظهور جيد للمساعد الثاني.

الحكم الرابع

تعاون مع الحكم في أدارة المباراة من خارج المستطيل الاخضر والسيطرة على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة : 36 خطأ - 12 ركلات ركنية - 6حالات تسلل – انذار وحيد – 3اهدافالدرجات: الحكم 8.0–المساعد الأول – 7.5 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0 .