رياضة | ترتيب الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع النادي الأهلي أن يفوز على نظيره نادي وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي.

أهداف مباراة الأهلي ودجلة

وسجل ثلاثية النادي الأهلي في مرمى نادي وادي دجلة كل من رمضان صبحي في الدقيقة 53 ووليد أزارو في الدقيقة 72 واحمد الشيخ في الدقيقة 92 لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبهذه النتيجة يصل رصيد النادي الأهلي إلى 15 نقطة ليتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز بينما يقف رصيد نادي وادي دجلة عند 3 نقاط ليستمر في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري.

ترتيب الدوري المصري عقب مباراة الأهلي ودجلة

ويستعرض موقع "الخليج 365 الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز عقب مباراة الأهلي ودجلة اليوم كالآتي:

1- الأهلي 15 نقطة

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2- الاتحاد السكندري 13 نقطة

3- المقاولون العرب 13 نقطة

4- بيؤاميدز 12 نقطة

5- الزمالك 10 نقاط

6- سموحة 10 نقاط

7- حرس الحدود 10 نقاط

8- الإسماعيلي 10 نقاط

9- الإنتاج الحربي 8نقاط

10- المصري 7 نقاط

11- طنطا 7 نقاط

12- انبي 7 نقاط

13- مصر المقاصة 7 نقاط

14- اف سي مصر 7 نقاط

15- اسوان 5 نقاط

16- طلائع الجيش 4 نقاط

17- الجونة 4 نقاط

18- وادي دجله 3 نقاط