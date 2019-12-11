شكرا لقرائتكم ديسابر يعلن عن قائمة لاعبي بيراميدز في مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك، فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري. وضمت القائمة كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي. Advertisements خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني. خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي. ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلها ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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