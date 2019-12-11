شكرا لقرائتكم شاهد .. خالد محمود يطمئن على إصابة حمدى فتحى فى مباراة الأهلى ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد محمود طبيب النادى الأهلى على الاطمئنان على إصابة حمدى فتحى لاعب القلعة الحمراء الذى يتواجد في ملعب السلام لمؤازرة ناديه في مواجهة وادي دجلة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

وتحدث محمود مع حمدي فتحي، الذى أجرى جراحة الغضروف مؤخراً للاطمئنان عليه اثناء نزوله أرضية الملعب لمصافحة زملائه.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة ، كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ورامي ربيعة وأيمن اشرف ومحمود وحيد ، محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وحسين الشحات ووليد سليمان ورمضان صبحي وجونيور أجايي

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وتضم دكة فريق الاهلي لمباراة دجلة المقرر لها بعد قليل في الدوري كلاً من ، شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي وأليو ديانج واحمد الشيخ ووليد أزارو ومروان محسن.

ويملك الأهلى فى جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات فيما يدخل وادى دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط حققها من 6 مباريات خاضها.

ويدير لقاء الليلة سعيد حمزة وتحسين السادات وخالد حسين.. وعمرو عبد الفتاح رابعًا.



حمدى فتحى



حمدى فتحى